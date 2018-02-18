Дарья Донцова рассказала, как проходила курс химиотерапии

Автор детективов Дарья Донцова откровенно рассказывает об онкологическом заболевании, которое перенесла несколько лет назад. Медики поставили Донцовой диагноз - рак груди четвертой стадии.

Муж сказал: "Будем лечиться". Донцова перенесла операцию. Молочную железу удали. А еще пришлось перенести курс химиотерапии. Дарья Донцова поддерживает женщин, которым поставили такой же диагноз, и делится своим жизненным опытом. Она не понаслышке знает, как плохо себя чувствуешь после химиотерапии. Тошнота, рвота, головные боли. Даша сравнила самочувствие после уколов с состоянием после двух выпитых бутылок шампанского. Она признается, что часами сидела в туалете. Тошнило, рвало. А чтобы унять тошноту ела соленые огурцы.

О том, что теперь носит протез вместо груди, Даша Донцова рассказала Лере Кудрявцевой. Она уверяет, что и это не страшно. Сейчас есть прекрасное специальное белье.

Эта маленькая мужественная женщина рассказала, что пришлось сидеть на гормонах, и она начала толстеть даже от листа салата.

Но помощь пришел тренер. Под его руководством писательница тренируется два раза в неделю по три часа. Признается, больно, не любит она спорт. Зато Лера Кудрявцева восхитилась, как выглядит Донцова в 65 лет.