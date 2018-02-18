Певица Елена Ваенга прервала лечение в больнице ради мужа. Фотографии артистки из больничной палаты взволновали поклонников Ваенги. Оказалось, что звезда шансона простудилась и ей поставили диагноз бронхит.

Ваенга попробовала народные средства. Но серьезные люди понимают, лучше обратиться к профессионалам, а не заниматься самолечением. И решила "сдаться" врачам. Благо, больница рядом с ее домом в Петербурге.

Супруг Елены музыкант Роман Садырбаев переживал за жену, навещал ее в больнице. Врачи назначили курс лечения, в том числе капельницы. Но на день рождения любимого мужчины Ваенга решила собрать гостей. У Романа небольшой юбилей - 35 лет.

Певица показала фото праздничного стола и подписала: "ниче не готовила порезала...... отпустили на ужин домой из больницы".

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial)Фев 16, 2018 в 9:50 PST



Ваенгу не смущает разница в возрасте с мужем. Ей 41.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial)Фев 16, 2018 в 1:50 PST

После праздничного ужина Елена вернулась в больницу.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial)Фев 16, 2018 в 11:10 PST

Лечение продолжается. А развлекает певица себя чтением.