Дарья Донцова рассказала о борьбе с раком и что носит вместо груди

Несколько лет назад у писательницы детективных романов врачи выявили страшную болезнь – рак груди четвертой степени. Донцова не впала в отчаяние, она согласилась на операцию, в ходе которой ей отрезали одну грудь.

По словам писательницы, операцию она перенесла хорошо, и после этого у нее развилась ремиссия.

В настоящий момент на месте удаленной груди у нее стоит качественный протез, который невозможно заметить невооруженным взглядом. Об этом Дарья Донцова рассказала в эфире передачи "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. Она отметила, что протез не мешает ей спокойно находиться в купальнике во время отдыха, а также надевать платье с глубоким декольте.

Автор детективов призналась, что опасается возвращения недуга. Донцова старается сделать все возможное, чтобы ее не настиг рецидив. Отдыхает Донцова только в странах с похожим на российский климатом, поэтому ей так нравится Париж.

Также ей приходится помнить о некоторых ограничениях при занятиях спортом. Сейчас писательница увлечена силовыми и кардио тренировками. Однако она знает, каким должен быть ее пульс, и какие упражнения находятся под запретом. Тренер Донцовой специально разрабатывал для нее комплекс подходящих занятий.

В данный момент писательница Дарья Донцова живет вместе со своей семьей за пределами Москвы, так как ей постоянно нужен свежий воздух.