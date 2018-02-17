Российская юмористка Клара Новикова рассказала о наличии у себя привязанности к алкоголю. После концертов звезда отечественного шоу-бизнеса любит снять стресс в компании Леонида Каневского.

Клара Новикова и Леонид Каневский дружат несколько десятилетий. Актеры познакомились в израильском театре, и с тех пор у них традиция – после выступлений они всегда отмечают успешный спектакль рюмкой виски.

Супруга актера не испытывает ревность по отношению к Новиковой. Сам Каневский не отрицает своего обыкновения слегка расслабиться в компании со своей давней знакомой. Леонид Каневский активно занимается спортом, при этом он не видит ничего дурного в своей привычке.