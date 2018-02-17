Гарик Харламов впервые позволил себе дать оценку передаче, в работе над которой не участвует сам. Юморист раскритиковал шоу Первого канала "Звезды под гипнозом". Высказывание коллеги не осталось без внимания Максима Галкина.



Харламов пишет: «На днях я увидел то, что не вписывается ни в одно определение вообще. Я не знаю, каким образом там оказался Максим Галкин и все участники и как так вышло, что подобный продукт вообще появился на экранах?». Далее Гарик не побрезговал нецензурными словами и отметил, что ни на секунду не поверил в то, что творится на экране.

Максим Галкин ответил Гарику: "Я польщен вниманием Гарика, я никак не хотел своей новой программой задеть его тонкую душевную организацию и занизить перед ним как телезрителем ту высокую планку, к которой он привык на своих телепередачах". Он сожалеет, что забрал у Камеди Клаба телеаудиторию.

Харламов на это заметил, что дело не в канале, а в качестве программ. "И судя по последним рейтингам Камеди Клаб, наша аудитория никуда не уходила. Видимо гипноз на нее не действует. Я желаю вам всех благ и всего самого хорошего. Вы прекрасный артист, а шоу нет", – резюмировал он.