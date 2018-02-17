СМИ назвали имя предполагаемой разлучницы Энистон и Теру

Журналисты сегодня выяснили новые подробности расставания актрисы Дженнифер Энистон и ее мужа Джастина Теру. Согласно некоторым данным, отношения супругов испортились из-за другой женщины.

Оказалось, что в течение довольно длительного времени мужчину видели в обществе 25-летней фотохудожницы по имени Петра Коллинз. Как отмечает "7 дней", ряд СМИ полагает, что именно "походы налево" Теру стали последней каплей, после которой терпение Энистон лопнуло.

Ранее стало известно, что муж и жена не могли определиться с местом жительства, вследствие часто находились порознь. Также есть информация о том, что Джастин не смог наладить контакт с друзьями Дженнифер.