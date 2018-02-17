Актер Евгений Цыганов готовится стать отцом в девятый раз?

Поклонники Юлии Снигирь и Евгения Цыганова ликуют. Согласно некоторой информации, у звездной пары в скором времени может родиться еще один ребенок, который для мужчины станет уже девятым.

Подозрения у фанатов возникли после того, как подруга актрисы София Заика показала в соцсети Instagram видеозапись, на которой Снигирь запечатлена с шалью на животе. В ролике также можно услышать диалог, в котором приятельница уговаривает Юлию снять накидку и продемонстрировать живот. Женщина, как уточняет "7 Дней", наотрез отказалась это сделать.

Известно также, что Снигирь в последнее время довольно редко появляется на различных мероприятиях. Вероятно, это говорит о том, что женщина хочет скрыть свое положение. Официальной информации, однако, об этом пока нет.