Стала известна причина развода Дженнифер Энистон
17 февраля 2018, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ появилась информация о причинах развода звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон и ее возлюбленного Джастина Теру. Накануне новость о расставании звездной пары поразила поклонников.
Источник в окружении актеров рассказал, что Дженнифер и Джастин не смогли ужиться на одном месте. Изначально чета пыталась жить на Манхэттене, однако Энистон не нравилось там из-за изобилия папарацци. В Лос-Анджелесе же остаться не смог Теру, передает издание.
Есть также информация о том, что супруг Дженнифер не смог наладить хорошие отношения с друзьями жены.