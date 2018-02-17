Стала известна причина развода Дженнифер Энистон

В СМИ появилась информация о причинах развода звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон и ее возлюбленного Джастина Теру. Накануне новость о расставании звездной пары поразила поклонников.

Источник в окружении актеров рассказал, что Дженнифер и Джастин не смогли ужиться на одном месте. Изначально чета пыталась жить на Манхэттене, однако Энистон не нравилось там из-за изобилия папарацци. В Лос-Анджелесе же остаться не смог Теру, передает издание.

Есть также информация о том, что супруг Дженнифер не смог наладить хорошие отношения с друзьями жены.

Более того, он якобы полностью окунулся в работу, а вот у женщины в настоящий момент не слишком много предложений.