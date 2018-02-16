Полина Гагарина удивила фанатов радикальной сменой прически

Известная российская певица Полина Гагарина не перестает удивлять своих поклонников. В социальной сети появился снимок, на котором артистка продемонстрировала свою новую короткую прическу.

На днях звезда отправилась в Португалию, где у нее якобы есть "секретное дело". Именно в столице страны Лиссабоне и была сделана последняя фотография, на которой можно рассмотреть дерзкую стрижку Гагариной в стиле "гаврош".

Многие фанаты заявили, что им не нравится столь радикальная смена имиджа Полины. Некоторые и вовсе подчеркнули, что волосы, уложенные в таком духе, не к лицу певице. Не исключено, однако, что это всего лишь парик или хитрая укладка, необходимая для съемок.