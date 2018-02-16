Алексей Учитель рассказал о воспитании их с Юлией Пересильд дочек

Режиссер Алексей Учитель и актриса Юлия Пересильд скрывали своих отношения долго, но настал момент, и они начали рассказывать о своих дочках - Анне и Марии.

Ане - восемь с половиной лет, она - школьница. Маше только четыре года, девочка ходит в детсад. Воспитанием дочек в основном, по словам Учителя, занимается Юлия. Но любую свободную минуту режиссер старается посвятить девочкам.

Режиссер признался, что проводить время с дочками любит. Старшая Аня начала заниматься танцами. После двух месяцев занятий приняла участие в конкурсе и завоевала приз. Как отметил Учитель, без всякого блата. Он наблюдал из зала, как танцует дочка. По его мнению, девочка невероятно пластичная и будет артисткой.

А у младшей дочки Маши обнаружились способности к теннису. Учитель отвел девочку к тренеру, с которым сам занимался. Маша успешно прошла тест и теперь ее водят на тренировки. Тренер считает, что у дочки Учителя и Пересильд способности не хуже, чем у ее тезки Марии Шараповой, пишет журнал "Атмосфера".

С удовольствием Учитель водит дочек в театр или в кино. Но из-за нехватки времени это бывает редко. Старшие дети Алексей Учителя уже самостоятельные, пошли по стопам отца, занимаются творчеством.