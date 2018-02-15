Анна Семенович произвела шок в Кремле

В честь Дня всех влюбленных, российские звезды шоу-бизнеса исполнили свои самые романтичные песни на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Среди них были Кристина Орбакайте, Глюк`Oza, Тимур Родригез и многие другие. Близкая подруга Анны Семенович показала фото певицы 20-летней давности

Каждый, конечно, выпендривался по-своему. Но особенно потрясла всех Анна Семенович в прозрачной юбке. Похоже, женщина очень уверена сейчас в себе, если пошла на столь смелый шаг.

Поклонники посчитали такой образ вульгарным, а некоторые решили, что наряд только подчеркнул несовершенства фигуры Семенович.

Несмотря на экстравагатность, фото Анны в этом образе менее чем за сутки набрало более 44 тысяч «лайков».

Анна Семенович недавно опубликовала в своем Instagram свежую фотографию с отдыха на Бали, где продемонстрировала свою фигуру в красивом купальнике-боди. Снимок вызвал у поклонников вопросы.