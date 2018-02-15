Екатерина Варнава поздравила всех с Днем влюбленных обнаженной

Екатерина Варнава в день всех влюбленных опубликовала на своей странице в Instagram фото, где предстала полностью обнаженной вместе со своим возлюбленным Константином Мякиньковым. Алла Пугачева поздравила с днем влюбленных и опубликовала семейное фото

Несмотря на отсутствие белья, кадр получился не пошлым, это действительно красиво. В комментарии звезда написала, что не считает 14 февраля особым днем, но для поклонников приготовила сюрприз. Екатерина при этом отметила, что у ее избранника красивые ягодицы.

«Ух, как откровенно», «Варнавочка, ты такая крутая, круче всех», «Офигенно, шутки шутками, а пара просто восхитительная», «Красиво. Ни капли не пошло», — стали комментировать кадр подписчики.