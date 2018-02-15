Марина Федункив прокомментировала клип Бузовой забавным фотоколлажем

Комедийная актриса Марина Федункив, известная по шоу Comedy Woman и роли мамы Коляна в сериале "Реальные пацаны", раскритиковала новый клип Ольги Бузовой и снабдила свои замечания веселым фотоколлажем.

«На День „Великого УФСИНа Заступника“ презентую свой клип с самыми красивыми преступниками ИК- по Пермскому краю на песню „Если ты не мужчина, значит из HI-FI“ Признаюсь…я нервничаю,не спали всю ночь…шмонали…Я очень жду Ваших отзывов, комментариев и передачек» (орфография и пунктуация автора сохранены), — подписала она фотоколлаж со своим участием.

Подписчики Марины Федункив оценили ее чувство юмора, пародия на БДСМ-видео Ольги Бузовой понравилась пользователям Instagram даже больше, чем оригинал.

Новый клип Ольги Бузовой на песню Wi-Fi поклонники назвали пустым, бессмысленным и скучным. И даже участие в съемках самого красивого преступника Джереми Микса не спасло унылое видео.