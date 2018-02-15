Стала известна точная причина гибели бывшей участницы шоу "Дом-2" Марии Политовой. Молодая женщина в начале декабря минувшего года ушла из своей квартиры, забрав препараты для лечения депрессии.

Следственный отдел по городу Щелково в ходе проверки выяснил, что смерть Политовой наступила в ходе отравления таблетками, передает "СтарХит" слова старшего помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольги Врадий.

Напомним, тело Марии было найдено прохожими в Подмосковье неподалеку от дачи ее бабушки и дедушки. Труп обнаружили лишь через десять дней после исчезновения Политовой. Впоследствии выяснилось, что женщина страдала биполярным расстройством психики.