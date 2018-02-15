Рита Дакота с маленькой дочкой оказалась заблокирована в доме, окутанном дымом

Певица Рита Дакота рассказала, что накануне пережила худший день своей жизни. В настоящий момент известная артистка с супругом Владом Соколовским и четырехмесячной дочерью Мией отдыхает на Бали.

Оказалось, что Рита осталась с малышкой одна на вилле, так как все ее родные отправились на горячие источники. В этот момент рядом с домом начался пожар на рисовых полях, вследствие чего все помещение было окутано едким дымом и смогом.

Как сообщает портал teleprogramma.pro, женщине никто не мог помочь, поскольку в районе нет больше ни одной виллы. Певице пришлось закрыться с Мией в ванной без окон и укачивать рыдающего ребенка. Звезда добавила, что с девочкой все в порядке, а вот она сама надышалась едким дымом и чувствует себя плохо.