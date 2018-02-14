Стефания Маликова роскошно справила совершеннолетие

Вчера дочери Дмитрия и Елены Маликовых Стефании исполнилось 18 лет - девушка стала совершеннолетней. Девушка пригласила друзей в шикарный московский ресторан, где очаровала публику роскошным платьем знаменитого дизайнера.

На мероприятии присутствовали родители Маликовой, а также самые близкие друзья и родственники. Стефания блистала в платье изумрудного цвета с бантом. Подарками девушка пока не хвасталась.

Фанаты пожелали имениннице расцветать, словно розе, получать желаемое и чаще улыбаться.

Недавно в семье Маликовых случилось прибавление: суррогатная мать родила Дмитрию и Елене сына.

Публикация от Stefaniya Malikova (@steshamalikova)Фев 13, 2018 в 11:58 PST