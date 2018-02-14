Стефания Маликова роскошно справила совершеннолетие
14 февраля 2018, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера дочери Дмитрия и Елены Маликовых Стефании исполнилось 18 лет - девушка стала совершеннолетней. Девушка пригласила друзей в шикарный московский ресторан, где очаровала публику роскошным платьем знаменитого дизайнера.
На мероприятии присутствовали родители Маликовой, а также самые близкие друзья и родственники. Стефания блистала в платье изумрудного цвета с бантом. Подарками девушка пока не хвасталась.
Фанаты пожелали имениннице расцветать, словно розе, получать желаемое и чаще улыбаться.
Недавно в семье Маликовых случилось прибавление: суррогатная мать родила Дмитрию и Елене сына.