Алла Пугачева поздравила с днем влюбленных и опубликовала семейное фото

Алла Пугачева поздравила всех своих многочисленных фолловеров с Днем влюблённых, обнародовав в своём профиле в соцсети Instagram семейное фото. Фотография сделана несколько лет назад.

Примадонна пожелала счастья и любви. На фото Галкин и Пугачева выглядят очень счастливыми. Фолловеры певицы в ответ поздравили ее с этим прекрасным праздником.

Ранее Алла Пугачева решила удовлетворить любопытство поклонников и опубликовала в своем микроблоге фото, на котором она позирует без макияжа. Как сказала сама звезда: «без прикрас».