Новый клип Ольги Бузовой на песню Wi-Fi поклонники назвали пустым, бессмысленным и скучным. И даже то, что бывшая участница скандальной телестройки для съемок привезла в Россию самого красивого преступника Джереми Микса не спасло унылое видео.

«В День Всех Влюблённых, я дарю вам всем свой новый клип. Я влюблена в него! Он другой, совсем не похожий на то, что я делала раньше», - написала певица в социальной сети. Однако пользователи не оценили всю красоту подарка.

«Джереми как картонный, он не понимает. Что ему нужно делать. Зачем потратили на него деньги. Если в кадрее все равно только ж…Бузовой?», «Не понятна задумка клипа. В тексте песне идет речь о мужчине-шлюхе,а в клипе Оля оказалась в роли шлюхи», «Всё одно и тоже! Ж…, выгибания, надоело уже! Совершенно не интересный клип, зачем этого "мачо" пригласили ,если он пару раз мелькнул! Неужели она сама не видит, что у неё клипы похожи, только декорации меняются !Сними уже что-то красивое и со смыслом! Выгибать попу все умеют! Скукота!!!», «Какая же ты все таки бездарность. Оля, ну не позорь ты нашу эстраду, ей и так уже падать ниже некуда. Ну уйди уже со сцены», - написали пользователи в комментариях.

Нет, были и те, кто хвалил Бузову. Вот только их аргументы звучат как-то однообразно и не убедительно. Хотя, один комментарий, пожалуй, более точно описывает все творчество звезды: «Потратил 3.25 минут своей жизни впустую»