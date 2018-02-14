Про самого безжалостного маньяка в истории России снимут телесериал

Российская телеиндустрия заинтересовалась маньяками. История самого жестокого серийного убийцы, на счету которого 84 жертвы, станет основой для нового сериала.

Активная подготовка к съемкам проекта про самого кровавого преступника России продолжается уже несколько месяцев. Прежде всего, создателям сериала удалось встретиться с самим Михаилом Попковым, приговоренным к пожизненному заключению. Сценаристы и продюсеры проекта записали видео-интервью с «ангарским маньяком», сообщает "Телепрограмма".

«Мы отдаем себе отчет в том, что снимаем не просто детективный сериал. За этой историей — боль настоящих людей, потерявших своих близких, поэтому мы действуем очень осторожно», — рассказывает креативный продюсер телестудии Ирина Сосновая. Сам Попков рассказал съемочной группе сериала, что все 84 жертвы, которых он убил за 20 лет, для него ничем не отличаются. Все они вели аморальный образ жизни и, по мнению убийцы, понесли заслуженное наказание. Попков до сих пор уверен, что поступал правильно.