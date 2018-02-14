Яна Рудковская показала своих самых любимых мужчин

Продюсер Яна Рудковская в День святого Валентина поздравила всех влюбленных с праздником. "Happy Valentine’s day. С праздником всех влюблённых,любите и берегите друг друга", - подписала бизнесвумен фото с любимым мужем - олимпийским чемпионом, фигуристом Евгением Плющенко.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Фев 13, 2018 в 11:12 PST

В браке у Яны и Евгения родился сын Саша. Гном Гномыч - так зовут малыша родители.

Сашенька - любимец семьи. Родители проводят с детьми все свободное время, которого не так уж и много.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Фев 13, 2018 в 8:31 PST



Рудковская является продюсером певца Димы Билана. С Яной он стал победителем "Евровидения".

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Фев 12, 2018 в 11:41 PST



Музыкой занимается и средний сын Рудковской Николай.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Фев 11, 2018 в 8:30 PST

О своих любимых мужчинах продюсер рассказывает в соцсети Инстаграм.