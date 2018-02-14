Яна Рудковская показала своих самых любимых мужчин
14 февраля 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
Продюсер Яна Рудковская в День святого Валентина поздравила всех влюбленных с праздником. "Happy Valentine’s day. С праздником всех влюблённых,любите и берегите друг друга", - подписала бизнесвумен фото с любимым мужем - олимпийским чемпионом, фигуристом Евгением Плющенко.
В браке у Яны и Евгения родился сын Саша. Гном Гномыч - так зовут малыша родители.
Сашенька - любимец семьи. Родители проводят с детьми все свободное время, которого не так уж и много.
Рудковская является продюсером певца Димы Билана. С Яной он стал победителем "Евровидения".
Музыкой занимается и средний сын Рудковской Николай.
О своих любимых мужчинах продюсер рассказывает в соцсети Инстаграм.