Певица Елена Ваенга попала в больницу. Муж артистки опубликовал фото Елены из больничной палаты. Судя по фото, Ваенга проходит интенсивное лечение. Ей поставили капельницу.

"Не изменяя традициям, собрались на отдых. В одном флаконе и море и солнце и воздух. Ща отдохнём и опять на работу", - подписал снимок супруг Ваенги Роман Садырбаев.

Публикация от Sadyrbaevroma (@sadyrbaevroma)Фев 13, 2018 в 3:43 PST

У Елены действительно, очень напряженный график, да и семья, в которой расте сын Ваня, требует внимания.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial)Фев 13, 2018 в 2:33 PST

У певицы многочисленные поклонники и желают ей поскорее поправиться.

После процедур артистке стало легче и сегодня утром она написала пост из больничной палаты: "Ночное больничное окно.....16,24, 30,40,41...... почему то вспоминаю всегда детство и юность... мне всегда в больнице хорошо.... мне всегда помогают.... и не важно сколько мне лет и " кто я".... всегда почему то относятся как к ребенку... жалеют и лечат......... вот как то так..... и это есть в моей жизни...... одна ли я лежу ... или с кем то в палате.... )) .... меня жалеют и лечат... и я вспоминаю детство...". Очевидно, и сильной женщине иногда хочется побыть слабой.