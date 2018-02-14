Ургант иронично извинился перед Кашпировским за коллаж с котом

Ведущие юмористического шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев выступили с «опровержением» про экстрасенса Анатолия Кашпировского. В свойственной им ироничной манере они принесли свои извинения советскому экстрасенсу за коллаж с котом.

«Мы хотели бы извиниться перед Анатолием Михайловичем за невнимательность и непрофессионализм! Ведь по ошибке мы использовали не ту фотографию и сделали неправильный коллаж. На самом деле мы хотели разместить другой снимок, листайте». Ургант и Хрусталев снова посмеялись над спорным коллажем, показав его в эфире еще несколько раз и предположив, как именно их шутка могла бы навредить чести, достоинству и деловой репутации Анатолия Кашпировского. Выпуск юмористического шоу вышел в эфир 13 февраля, его запись есть на сайте телеканала.

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant)Фев 14, 2018 в 1:39 PST

Ранее, 12 февраля, стало известно, что Анатолий Кашпировский обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации и требованием 500 000 рублей после шутки в его адрес в выпуске программы «Вечерний Ургант» от 31 января 2017 года. Претензии руководству телеканала высказали также и владельцы «кота-экстрасенса» из Благовещенска, по их мнению, коту «приписали свойства, которыми он не обладает».

Советский врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский прославился в 1989 году своими «магическими» сеансами излечения «всех от всего» на Центральном телевидении СССР. В 2011 году он уже судился с ВГТРК после заявления главного психиатра Министерства обороны России Владислава Шамрея о возможном вреде телесеансов Кашпировского.