Наталья Штурм переживает за Евгения Осина, но помочь певцу не может

Певица Наталья Штурм очень переживает за своего коллегу и друга Евгения Осина. На прошлой неделе артист принимал участие в телевизионных программах, рассказывали о его якобы внебрачной дочери и женщине по имени Лена, с которой Осин постоянно общается по телефону.

Именно Наталья Штурм забила тревогу в связи с пьянством Евгения Осина. Осина, как и Дану Борисову уговорили лечиться и отправили в Таиланд. Но Жене не понравились жесткие условия реабилитации. Певец обиделся и на Наташу, объявившую о его зависимости, и на Дану, пожелавшую вылечиться. Обозвал девушек курицами. Лечение Осину не помогло. Он вернулся в Москву.

Судя по виду, певец продолжает крепко выпивать. А на днях в СМИ появилась информация, что Евгений Осин никого не узнает.

"Не могу молчать! Неужели вы не видите сами, что каждый эфир Женьки только усугубляет его состояние?? Зачем зовёте снова и снова очень больного артиста? Ну не можем мы ему помочь, не хочет он сам - так не затаскивайте его хотя бы "в ящик", в прямом и переносном смысле", - написала в соцсети Наталья Штурм. Не секрет - Евгений Осин не бедный. Но на шоу приходит за гонорарами. И потом эти деньги пропивает.

По мнению певицы, сейчас Жене Осину могут помочь только врачи.