Забавную историю рассказал на страницах своей соцсети Стас Садальский о том, как Бари Алибасов по доброте душевной сделал дорогой подарок.

«Приехал брат из Воронежа, захотел увидеть Лиду Шукшину. Сидим в кафе, через час нарисовался Бари Алибасов. На мой вопрос, ответил: «Лида пригласила!» Шукшина была одета в тонкую коричневую кацавейку, а на улице холод -15. На моё: "Бари, а пойдем в меховой отдел и купим Лидочке стриженую норку", Алибасов ответил: «С удовольствием!» И купил ведь!”

Пользователей соцсети оценили благородный поступок настоящих мужчин, причем похвалили как и продюсера «Нанайцев», который купил шубу, так и хитреца Садальского. «Cадальский как обычно провокатор! Хитрец раскрутил Алибасова на шубку!», - повеселились подписчики. Но больше всего порадовалась, надо думать, обладательница новой норковой шубки. Лидии Николаевне она очень идет.