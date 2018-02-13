В день совершеннолетия Стефания Маликова получила много вопросов о своем лице

Дочь музыканта Дмитрия Маликова сегодня празднует совершеннолетие. Студентка МГИМО с утра опубликовала на своей страничке в социальной сети снимок, на котором ее лицо выглядит по-настоящему пугающим.

Девушка позирует с букетом алых роз на фоне розовых шариков и выглядит очень счастливой. Некоторые подписчики, однако, заметили, что кожа на лице Стефании выглядит нездоровоой и одутловатой, передает "7 Дней". Многие написали, что наследнице композитора можно дать на десять лет больше. Ряд критиков и вовсе обвиняет Маликову в злоупотреблении филлерами в столь юном возрасте.

Стефания, однако, никак не реагирует на нападки хейтеров и не отвечает на язвительные комментарии.