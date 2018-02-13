Бывшая жена Антонио Бандераса напугала фанатов изменившимся после рака лицом

Бывшая супруга актера Антонио Бандераса, звезда американского кино Мелани Гриффит поразила поклонников изменившимся после борьбы с раком лицом. Женщину недавно удалось сфотографировать папарацци.

Ранее стало известно, что у артистки была найдена раковая опухоль на носу, которую врачам пришлось очень быстро удалять. Как сообщает портал teleprogramma.pro , на днях Гриффит появилась на Венском балу без пластыря на коже и привела людей в ужас. Дело в том, что на месте новообразования теперь находится шрам, который визажистам не удалось скрыть при помощи косметики.

Ранее фотографы сделали несколько кадров, на которых Мелани без макияжа прибывает в свою гостиницу. На этих снимках лицо женщины с обветренными губами и последствиями пластических операций выглядит совсем удручающе. Поклонники рассчитывают на то, что Гриффит в скором времени поправится и придет в форму.