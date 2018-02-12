Известный адвокат предположил, эксгумируют ли Спартака Мишулина

Дочь знаменитого актёра Спартака Мишулина актриса Карина Мишулина никак не может смириться, что у ее отца, кроме неё были другие дети. Актёр Тимур Еремеев не только внешне как две капли воды похож на легендарного актёра, но и результат ДНК-теста показал, что 99,99 актёр - отец Тимура Еремеева.

Перед Новым годом история, попавшая на телевидение, казалось бы завершилась. Карина признала Тимура своим братом. Но её мама Валентина Константиновна никак не может принять, что у её мужа могли быть другие женщины и дети. Начался очередной судебный процесс и публичные обсуждения семейной истории на телевидении. Карина Мишулина даже заявила о возможной эксгумации отца ради доказательства неродства с Тимуром Еремеевым.

Адвокат Александр Добровинский, отстаивающий интересы многих российский знаменитостей в семейных спорах, считает, что семья актрисы Карины Мишулиной пиарится. Он напомнил, что исследование ДНК проводилось в лучшей лаборатории, которой доверяет прокуратура, и Карина сама на ней настаивала. "И вдруг на позавчерашнем шоу она заверяет фактически о подтасовке результатов! … И говорит об эксгумации тела", - удивлён адвокат. "Ну, эксгумируют. Экспертиза снова покажет родство: Еремеев — сын Мишулина. Дальше что? Этот вопрос я задал на передаче. Ответа не получил", - цитирует Добровинского "7 Дней".

По его мнению, "даже после эксгумации дамы семьи Спартака Мишулина не успокоятся, и что-нибудь придумают". Александр Добровинский предположил, "что вся эта шумиха выгодна самой Карине Мишулиной, для нее это пиар серьезный".