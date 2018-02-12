Ким Кэтролл жестко отбрила Сару Джессику Паркер, проявившую сочувствие

Звезды популярного сериала "Секс в большом городе" Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер уже долгое время расстраивают поклонников своими непростыми отношениями. Недавно между актрисами снова произошел конфликт.

Неделю назад скончался брат Кэтролл, которого звали Крис. Многие начали направлять артистке соболезнования в связи с трагедией, в частности, теплые слова в адрес коллеги прозвучали от Сары Джессики. Актриса написала на страничке Ким в соцсети, что посылает ей свою любовь и соболезнования.

Как отмечает "7 Дней", сначала Ким Кэтролл поблагодарила своих коллег за сочувствие, однако позже назвала поведение Паркер лицемерным и даже жестоким. Она подчеркнула, что не нуждается в ее поддержке и любви, поскольку она не член ее семьи и даже не подруга. Актриса, сыгравшая Саманту, также попросила "Кэрри" не сметь спекулировать на смерти ее родственника, чтобы выставить себя в выгодном свете.







