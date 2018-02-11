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Ляйсан Утяшевой пришлось вспомнить о старой травме

11 февраля 2018, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

Ляйсан Утяшевой пришлось вспомнить о старой травме
globallookpress.com

Недавно гимнастка Ляйсан Утяшева презентовала проект, который называется Bolero. Премьера состоялась 1 октября прошлого года в Казани. Сейчас труппа гастролирует по городам России. Ляйсан рассказала о работе над шоу.

Утяшева объяснила, как ушли ее лишние 9 килограммов

Утяшева объяснила, как ушли ее лишние 9 килограммов

Бывшая спортсменка призналась, что во время гастролей у нее начались проблемы со здоровьем. Ляйсан начали волновать старые травмы. Известно, что знаменитость перенесла серьезную операцию на ноге, поэтому практически оказалась от хождения на каблуках.

"Приходилось работать не в полную силу, наблюдать за другими танцовщиками. Позже, когда боль отступила, я снова смогла приступить к новым для меня современным стилям танцев", - рассказывала гимнастка, пишет Starhit.

Во время презентации проекта в разных городах происходили неприятные ситуации. В Петербурге все участники проекта оказались без костюмов. Ломалась мебель на сцене. Но зрители обо всех этих проблемах даже не догадывались.

 

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По информации, поступившей от экстренных служб, в результате крушения самолета АН-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», разбившегося 11 февраля в Раменском районе Подмосковья, не выжил никто.

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На борту самолета Ан-148, упавшего в Подмосковье, находилось 65 пассажиров

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи и криминалисты. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

//Общество

В Подмосковье потерпел крушение пассажирский лайнер АН-148

В Подмосковье потерпел крушение пассажирский лайнер АН-148

Самолет АН-148, принадлежащий компании «Саратовские авиалинии», разбился в Раменском районе Подмосковья. Самолет вылетел из аэропорта Домодедово и через две минуты после вылета пропал с радаров.

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Специалисты ищут причину выключения двигателей «Прогресса»

Специалисты ищут причину выключения двигателей «Прогресса»

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В Петербурге губернатор сможет увольнять чиновников по подозрению в коррупции

Губернатор Петербурга утвердил закон о порядке увольнения чиновников, которые подозреваются в коррупции. Согласно тексту документа, градоначальник сможет снимать должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".

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Американцы нашли сценарий уничтожения США в древней китайской рукописи

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Советские "Летучие лисицы" погоняли израильские F-16 в Сирии

Советские "Летучие лисицы" погоняли израильские F-16 в Сирии

Сирийские правительственные войска в ходе отражения налетов израильской авиации задействовали советские перехватчики МиГ-25ПД. Весь авиапарк таких самолетов составляет около 40 машин, из них около 30 являются перехватчиками.

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Нурмагомедов встретился с Роналду и обменялся с ним подарками

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео со встречи с португальским футболистом Криштиану Роналду; спортсмены обменялись подарками и поприветствовали друг друга на арабском языке.

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Трамп обозначил приоритеты миграционной реформы США

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Драка бойцов российской сборной произошла в Москве

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Специалистами NASA были опубликованы снимки, на которых показаны аномальные процессы, происходящие в Каспийском море и названные учеными «молочными вихрями». Снимки были сделаны спектрорадиометром MODIS аппарата "Терра".

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Белый дом поддержал Израиль в связи с инцидентом на границе Сирии

Белый дом США поддерживает Израиль в связи с инцидентом на границе Сирии. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома. Подчеркивается, что Израиль — это «твердый союзник Соединенных Штатов».

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Описан сценарий прихода русских к власти в Латвии

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Украинцы влияют на экономику Польши больше президента

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Американец избил медведя, чтобы спасти свою собаку

В США мужчина спас своего щенка от медведя, который напал на домашнего питомца во время прогулки в лесу. Медведь чуть не загрыз 11-месячного лабрадора, хозяину пришлось спешить на помощь.

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Рэпер Тимати показал свою подросшую дочь

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