Ляйсан Утяшевой пришлось вспомнить о старой травме

Недавно гимнастка Ляйсан Утяшева презентовала проект, который называется Bolero. Премьера состоялась 1 октября прошлого года в Казани. Сейчас труппа гастролирует по городам России. Ляйсан рассказала о работе над шоу. Утяшева объяснила, как ушли ее лишние 9 килограммов

Бывшая спортсменка призналась, что во время гастролей у нее начались проблемы со здоровьем. Ляйсан начали волновать старые травмы. Известно, что знаменитость перенесла серьезную операцию на ноге, поэтому практически оказалась от хождения на каблуках.

"Приходилось работать не в полную силу, наблюдать за другими танцовщиками. Позже, когда боль отступила, я снова смогла приступить к новым для меня современным стилям танцев", - рассказывала гимнастка, пишет Starhit.

Во время презентации проекта в разных городах происходили неприятные ситуации. В Петербурге все участники проекта оказались без костюмов. Ломалась мебель на сцене. Но зрители обо всех этих проблемах даже не догадывались.