Пуговка из «Папиных дочек» примерила свадебное платье

Звезда сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова удивила своих фанатов примеркой свадебного платья. На данный момент актрисе, сыгравшей Пуговку в «Папиных дочках», всего лишь 16 лет.

«Какое красивое платье», - написала Старшова на своей странице в Instagram. Часть подписчиков предположила, что речь идёт о грядущем выпускном девушки или же про бал. Другие уверены, что девушка собралась замуж.

Сама же актриса никак не прокомментировала данные догадки фанатов.