Шифрин показывает свой безупречный торс

Любимец публики Ефим Шифрин старается каждый день заниматься спортом. Сатирик занимается бодибилдингом и если бы не его загруженность, он с удовольствием принял участие в соревнованиях.

Результатами своих упорных тренировок Шифрин делится в социальных сетях. На фотографиях Ефим Шифрин выглядит как минимум на 20 лет младше своего реального возраста, а его телосложению могут позавидовать очень многие молодые парни.

Поклонники искренне восторгаются его внешностью, оставляя массу приятных комментариев.

Публикация от Нахим Шифрин (@koteljnik)Фев 7, 2018 в 6:19 PST