Шифрин показывает свой безупречный торс
10 февраля 2018, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]
Любимец публики Ефим Шифрин старается каждый день заниматься спортом. Сатирик занимается бодибилдингом и если бы не его загруженность, он с удовольствием принял участие в соревнованиях.
Результатами своих упорных тренировок Шифрин делится в социальных сетях. На фотографиях Ефим Шифрин выглядит как минимум на 20 лет младше своего реального возраста, а его телосложению могут позавидовать очень многие молодые парни.
Поклонники искренне восторгаются его внешностью, оставляя массу приятных комментариев.