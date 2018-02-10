Самые популярные российские артисты и телеведущие поздравили родюсера Ларису Синельщикову. Дмитрий Нагиев, Андрей Малахов, Пелагея, Дима Билан, Юлия Самойлова и Григорий Лепс сняли «магическое» видео для именинницы.

Забавный и ну очень креативный ролик опубликовал в личном микроблоге в Instagram Дмитрий Нагиев. «Меня когда-то Лариса подобрала, обогрела, обобрала. С днем рождения, королева телевидения Лариса Синельщикова», - подписал поздравительный ролик телеведущий. Популярные артисты дарят 55 – летнему продюсеры цветы, сладости, сердечки, а Григорий Лепс даже пообещал бросить пить! Пользователи сети присоединились к поздравлениям звезд и пожелали продюсеру грандиозных телепроектов и новых творческих достижений, здоровья и женского счастья.