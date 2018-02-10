Телеведущая и певица Ольга Бузова все еще не может отойти от своего развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Спортсмен недавно женился на молодой модели Анастасии Костенко и обвенчался с ней.

Ольга же пока не готова вступать в серьезные отношения, поскольку она практически полностью разочаровалась в любви и семейной жизни. Как отмечает "СтарХит", Бузова считает, что ее новому поклоннику придется приложить огромные усилия, чтобы завоевать ее доверие.

Телеведущая подчеркнула, что совсем не понимает человека, который в течение семи лет живет с одной женщиной, а потом в один день все меняется, и в супружеской постели оказывается "какая-то женщина из Ростова". Напомним, что Анастасия Тарасова действительно является уроженкой Сальска, расположенного в Ростовской области.