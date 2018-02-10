Кристину Орбакайте заподозрили в злоупотреблении косметическими процедурами

Поклонники известной российской певицы Кристины Орбакайте пришли в недоумение, увидев ее недавние фотографии. На снимке с Григорием Лепсом и Виктором Дробышем многие фанаты артистки просто не узнали ее.

Женщина изменила прическу, и отстриженная челка сделала пропорции лица знаменитости совершенно другими, передает сегодня издание "7 Дней". Кроме того, некоторые подписчики Кристины заподозрили певицу в злоупотреблении косметическими процедурами, в частности ботоксом и филлерами в губы.

Не исключено, однако, что такие перемены во внешности Орбакайте являются следствием особого ракурса или же изменением техники сценического макияжа.