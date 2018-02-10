Поклонники наживаются на одиночестве Бузовой

Ольга Бузова – самая популярная невеста в российском шоу-бизнесе. Но она Настолько сильно разочаровалась в мужчинах, что завоевать ее сердце поклоннику будет ой как не просто. Уже год она одна и после предательства близкого человека, телеведущая вообще не хотела общаться с мужчинами.

«Категорически не понимаю человека, который семь лет спит с женой в одной кровати, а на следующий день – бац – и там уже лежит какая-то женщина из Ростова!» – поделилась Ольга с журналистами «Караван историй». По мнению теледивы, ее будущий избранник должен быть настолько уверен в себе, чтобы не испугаться ее популярности. В то же время наживаться на успехе певица ему тоже не позволит.

По словам звезды, она часто встречает кавалеров, которые хотят погреться в лучах ее славы. Знаменитость даже научилась распознавать непорядочных ухажеров. «Познакомилась с молодым человеком в общей компании: сидели за столом, ужинали, смеялись. Видела, что нравлюсь ему. Потом он вызвался проводить и вдруг говорит: «Давай сфоткаемся!» И все – на меня падает стеклянный купол, закрываюсь на семь замков и надеваю паранджу! «Зачем тебе фотография, когда ты и так со мной общаешься?» – подумала я», – рассказала Ольга Бузова.

Ольга отметила, что ухажеры частенько присылают ей огромные букеты роз, а взамен требуют сделать им рекламу.