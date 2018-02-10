Канадская актриса Шей Митчелл, звезда сериала «Милые обманщицы», безумно обрадовалась достижению отметки в 3 миллиона подписчиков на своем канале YouTube. Настолько, что даже решилась пробежаться по улицам Голливуда практически голой. На актрисе оставались лишь трусики и маска единорога.

Звезду сериала назвали «сумасшедшей», но девушка, похоже не расстроилась. В YouTube набрать хотя бы миллион подписчиков – это уже довольно сложная работа для блогера, а уж 3 миллиона – это очень впечатляющий результат. Видеоролик с пробежкой, как написала сама актриса, стоит считать просто забавой, а не поводом для критики.