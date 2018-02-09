Не секрет, что многие звездные детки ну очень стремятся пойти по стопам своих знаменитых родителей. Но вот таланта не всегда хватает. Ольга Зарубина, экс-супруга Александра Малинина, довольно жестко раскритиковала вокал его дочери, отметив, что она не имеет индивидуальности. При этом певица даже не знала, чью запись комментирует.

В сети появилась запись разговора некоего мужчины и Ольги Зарубиной. Певица, не стесняясь в выражениях, заявила, что девушке, чью запись она прослушала, не стоит вообще петь, так как ее исполнение не вызывает никаких эмоций, у нее нет харизмы, и «даже деньги здесь не помогут». На предложение дать несколько уроков, она ответила, что это бесполезно, потому что с такой манерой можно петь только в кабаках. «У нас в таких заведениях все пойдет: выпил стакан, и уже неважно, что звучит! – заявляет певица. И только потом Ольга Зарубина узнала, что столь нелицеприятными эпитетами она наградила вокал дочери Александра Малинина Устиньи, которая записала несколько песен со своим отцом, пишут «Дни.ру»

Позже Ольга Зарубина объяснила, что с ней связались по телефону, предложили стать судьей музыкального конкурса и попросили оценить пение неизвестной девушки на записи.