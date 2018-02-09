Батрутдинов объявил дату свадьбы с Бузовой. Что это?

Юморист Тимур Батрутдинов назначил свадьбу с Ольгой Бузовой на 28 октября в Барселоне, если до этого они не найдут себе других, более подходящих избранников. Об этом сам шоумен сообщил своим подписчикам в Instagram. Бузова отчиталась о дне рождения и о ночи с Тимуром Батрутдиновым

В последнее время звезды все чаще проводят время друг с другом. Сами знаменитости уверяют, что у них дружеские отношения. Поклонники Ольги и Тимура считают, что они замечательно смотрятся вместе. По мнению многих, из Бузовой и Батрутдинова могла бы получиться прекрасная пара. Не исключено, что все эти слухи - всего лишь пиар-ход.

Ранее, когда Бузова с Батрутдиновым отдыхали в Таиланде, Тимур уже предупредил пользователей Сети: хватит женить их с Ольгой. Друзья знакомы более 13 лет, так что ничего нового и поразительного в их тесном общении нет.