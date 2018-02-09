Борис Корчевников изумил телезрителей сообщением, что скоро станет отцом

Популярный российский телевизионный ведущий Борис Корчевников на съемках телепрограммы рассказал зрителям, что собирается стать отцом уже в ближайшее врем.

Когда гостья студии популярная певица Натали рассказывала о сложностях уже третьего по счету для нее материнства и показывала участникам телепрограммы, как она виртуозно научилась пеленать ребенка, Борис Корчевников огорошил всех. Он заявил, что в скором времени и ему предстоит научиться пеленать ребёнка, так как он собирается стать папой.

Несмотря на многочисленные расспросы со стороны поклонников телеведущего, он так и не раскрыл тайну, когда же произойдет сее долгожданное событие, а также сохранил в секрете её имя своей избранницы.

Кроме того, на странице ведущего в соцсети появился трогательный пост о книге "Письма сыну" Евгения Леонова, в которой актер рассказывает об огромной отцовской любви. «Он писал их своему Андрюше много лет. Не отправлял. Андрей прочитал их уже после смерти папы», - поделился Корчевников со своими подписчиками. Те, в свою очередь, уверены, что так телеведущий готовится к будущей роли отца семейства.