Алла Пугачева показала, как выглядит без косметики

Певица Алла Пугачева решила удовлетворить любопытство поклонников и опубликовала в своем микроблоге фото, на котором она позирует без макияжа. Как сказала сама звезда: «без прикрас». Постройневшая Алла Пугачева посетила кинопремьеру

Веселая и улыбающаяся Алла Борисовна предстала перед поклонниками без единого грамма косметики. Артистка написала, что удовлетворяет любопытство фолловеров и предупреждает, чтобы они помнили о ее грядущем 69-летии.

Пользователи сети и коллеги Аллы Борисовны отметили, что звезда выглядит очень достойно.

Ранее на дне рождения у близких друзей семьи Алла Пугачева исполнила грациозный танец под песню «Кафе танцующих огней». Максим Галкин заснял это на видео и опубликовал на своей странице в Instagram.