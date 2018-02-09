Известная российская певица Юлия Началова лишилась водительских прав на полтора года. Соответствующее решение вынес мировой суд в Москве, который также назначил артистке штраф в размере 30 тысяч рублей.

Согласно последней информации, Началову признали виновной по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", передает РИА "Новости".

Напомним, 8 декабря прошлого года на западе Москвы сотрудники Дорожно-патрульной службы остановили Юлию Началову, которая находилась за рулем своей иномарки. Правоохранители предложили ей пройти тест на наличие алкоголя в крови, так как заподозрили ее в употреблении спиртного. Звезда наотрез отказалась подчиниться.