Мария Голубкина рассказала о главной проблеме Бориса Ливанова

Известная российская актриса Мария Голубкина рассказала о своих отношениях с женихом Борисом Ливанов. Оказалось, что знаменитость все еще хочет вступить в брак с любимым мужчиной, несмотря на сложности.

Напомним, что минувшим летом артисты планировали свадьбу, однако в какой-то момент решили взять паузу. Через некоторое время Мария и Борис вновь сошлись и теперь пытаются "притереться" друг к другу.

Как отмечает портал teleprogramma.pro, Голубкина мечтает, чтобы Ливанов наконец поднялся с дивана и снова начал активно заниматься творчеством. Актриса добавила, что очень хочет, чтобы ее любимый реализовал свой талант, а со всем остальным она способна справиться сама.