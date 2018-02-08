Сергей Лазарев рассказал, куда тратит свои кровно заработанные деньги

Популярный певец Сергей Лазарев в в эфире программы Сергея Майорова "Однажды" рассказал о том, куда тратит заработанные миллионы и сообщил, почему не причисляет себя к богатым людям. Сергей Лазарев показал своего сына в церкви

По словам музыканта, большая часть денег, которые он зарабатывает на концертах, уходит на содержание родных и обеспечение деятельности своей команды: покупку оборудования, организацию гастролей и переездов. "Хочешь вот этого всего яркого, красочного шоу? Ну, ты должен понять, что ты должен за это платить. И, в общем-то, это не каждый может себе позволить", - отметил Лазарев.

Певец является единственным кормильцем для близких ему людей — мамы и племянницы Алины. Кроме того, в 2014 году у Сергея Лазарева появился на свет сын Никита.