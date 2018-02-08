Анфиса Чехова опубликовала фотосессию из бани

Фотоснимок из бани, который появился на странице в соцресурсе Анфисы Чеховой, поразил всех своей откровенностью. Хотя часть кадров все же модератор убрал из-за слишком яркой сексуальности.

Анфиса Чехова уже не первый месяц наслаждается пребыванием в знаменитом российском курортном городе — Сочи, о чем свидетельствуют публикации на ее странице в Instagram. Чехова рассказала, что они с подругой периодически ходят в баню. Сначала-то они собираются на фитнес, но приходят так поздно, что спортивный зал уже закрывается. И тогда "приходится" идти в баню. Анфиса предстала в черном сексуальном купальнике, который подчеркивает ее аппетитные формы.

"Инстаграм счёл мои банные эскизы жёсткой эротикой и почему-то удалил пост. А может какие люди добрые нажаловались) Я удалила слишком радостное фото, чтобы не раздражать тех, кто давно не был в бане, и попробую еще раз", - рассказала звезда. "Красотка, умница, мила" - отметили поклонники.