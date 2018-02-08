Постройневшая Алла Пугачева посетила кинопремьеру
8 февраля 2018, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]
Минувшим вечером, 7 февраля, в Москве состоялась громкая премьера — режиссер Олег Трофим, продюсер Федор Бондарчук, актеры Александр Петров и Аглая Тарасова представили первым зрителям романтическую комедию «Лёд».
Примадонна пришла на премьеру обновлённой. Алла Пугачева еще больше постройнела. На премьеру очередной новинки от Фёдора Бондарчука она пришла в эффектном черном костюме. Попозировала с Федором и одним из главных героев фильма. Многие отметили, что и Пугачева, и Бондарчук выглядят примерно на один возраст. При этом армия ее фанатов в Instagram была слегка напугана ее худобой — некоторые сочли, что Алла Борисовна похожа на «сухопарую старушку», и больше ей худеть не надо.
Надо отметить, что новую российскую картину Алла Борисовна оценила очень положительно: «Получила огромное удовольствие. Фильм «Лёд»— просто прелесть! Спасибо!»
Муж Примадонны Максим Галкин, по всей видимости, в это время ехал в поезде и пародировал Елену Малышеву.