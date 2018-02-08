Постройневшая Алла Пугачева посетила кинопремьеру

Минувшим вечером, 7 февраля, в Москве состоялась громкая премьера — режиссер Олег Трофим, продюсер Федор Бондарчук, актеры Александр Петров и Аглая Тарасова представили первым зрителям романтическую комедию «Лёд». Друзья Пугачевой рассказали, как Примадонне удалось похудеть

Примадонна пришла на премьеру обновлённой. Алла Пугачева еще больше постройнела. На премьеру очередной новинки от Фёдора Бондарчука она пришла в эффектном черном костюме. Попозировала с Федором и одним из главных героев фильма. Многие отметили, что и Пугачева, и Бондарчук выглядят примерно на один возраст. При этом армия ее фанатов в Instagram была слегка напугана ее худобой — некоторые сочли, что Алла Борисовна похожа на «сухопарую старушку», и больше ей худеть не надо.

Надо отметить, что новую российскую картину Алла Борисовна оценила очень положительно: «Получила огромное удовольствие. Фильм «Лёд»— просто прелесть! Спасибо!»

Муж Примадонны Максим Галкин, по всей видимости, в это время ехал в поезде и пародировал Елену Малышеву.