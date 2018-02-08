Голливудский актер Брэд Питт попал в ДТП

Всемирно известный голливудский актер Брэд Питт недавно попал в дорожно-транспортное происшествие. Авария, согласно последней информации, случилась в северной части Лос-Анджелеса в Лос-Фелис.

Отмечается, что 54-летний артист отвлекся и приблизился на своем Tesla к другому автомобилю, а затем врезался в него, передает "7 Дней". Вторая машина въехала в задний бампер еще одного транспортного средства, вследствие чего на дороге образовался затор.

Подчеркивается, что ни один человек в ходе ДТП не пострадал – все они покинули место случившегося самостоятельно. Брэд Питт, как уточняют очевидцы, вышел из своего автомобиля и извинился перед другими участниками аварии.