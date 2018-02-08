Земфира привела поклонников в восторг первым за долгое время снимком в соцсети

Певица Земфира, которая уже долгое время почти не выступает на концертах и не проявляет активности в интернете, порадовала поклонников. Артистка опубликовала новый снимок на своей страничке в соцсети.

Чаще всего в своем аккаунте звезда демонстрирует старые фотографии, причем обычно это архивные кадры с концертов. Однако на днях Земфира показала фанатам свое лицо. На снимке певица счастливо улыбается и указывает пальцем в камеру, словно обращаясь ко всем, кто ее любит, передает портал teleprogramma.pro.

В комментариях сразу появились комплименты от почитателей таланта артистки. Многие отметили, что она слегка набрала вес и стала выглядеть еще лучше.