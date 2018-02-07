Поклонников Анфисы Чеховой оскорбили выпады звезды в адрес полных людей

Поклонники Анфисы Чеховой были оскорблены высказываниями телеведущей в адрес полных людей. С недавних пор звезда запустила собственный проект под названием «Анфисины похуделки», где она собирается помогать всем желающим обрести стройность.

«Я знаю, о чем говорю, потому что в 16 лет я весила 72 килограмма, тогда как мои сверстницы весили 40-45. Обнаружив такую ужасную реальность, я озаботилась тем, как эти килограммы сбросить», - рассказала свою историю Анфиса порталу starhit.

Но как оказалось советы телеведущей вовсе не бесплатны. Многие пользователи сети попеняли Чеховой на то, что ее курсы оказались не доступны большей части женщин, живущих в регионах. «Если у вас нет денег, вы можете просто начать их экономить посредством отказа себе в приобретении чипсов, колбасы, булок и других вредных для человека продуктов. Возможно, со временем мой курс вам и не понадобится», - ответила им звезда.

Таким поведение поклонники были крайне возмущены. Однако позднее выяснилось, что всю переписку – посты и комментарии делали помощники Чеховой, отвечающий за прием заказов, а вот самой телеведущей пришлось извиняться пред подписчиками.

Однако некоторые пользователи все равно остались недовольны произошедшим, оплатившие курс уже слишком долго ждут первых рекомендаций и видеороликов. Анфиса клятвенно пообещала, что система заработает в ближайшее время.