Дана Борисова обвинила Бузову в употреблении запрещенных веществ

Дана Борисова, избавившаяся от наркотической зависимости, обвиняет Ольгу Бузову в употреблении запрещённых средств. Некоторые поклонники певицы в Instagram разделяют это мнение.

Дана предположила, что Ольга может употреблять синтетические запрещенные препараты, сообщает телеканал «360».

Поводом для этого стала публикация в Инстаграме Ольги, где она рассказывает о iPhone. На чем основаны ее подозрения, Борисова не объяснила. Ольга Бузова пока не прокомментировала слова Даны Борисовой.