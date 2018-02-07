Дана Борисова обвинила Бузову в употреблении запрещенных веществ
7 февраля 2018, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]
Дана Борисова, избавившаяся от наркотической зависимости, обвиняет Ольгу Бузову в употреблении запрещённых средств. Некоторые поклонники певицы в Instagram разделяют это мнение.
Дана предположила, что Ольга может употреблять синтетические запрещенные препараты, сообщает телеканал «360».
Поводом для этого стала публикация в Инстаграме Ольги, где она рассказывает о iPhone. На чем основаны ее подозрения, Борисова не объяснила. Ольга Бузова пока не прокомментировала слова Даны Борисовой.