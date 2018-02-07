Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс - cоздатели популярного телесериала «Игра престолов» снимут новые фильмы киноэпопеи «Звездные войны». Об этом сообщают на официальном сайте Lucasfilm.

«Дэвид и Дэн на сегодняшний день, безусловно, одни из лучших сценаристов. То сочетание многосторонних героев, глубины сюжета и богатства мифологии должно открыть новые перспективы для «Звездных войн», - заявила президента кинокомпании Кэтлин Кеннеди. По замыслу создателей проекта, новая серия никак не будет связана с предыдущими фильмами. Бениофф и Уайсс подтвердили, что работают над новым «космическим» проектом после завершения заключительного сезона «Игры престолов».

"Для нас большая честь получить такую возможность, мы немного встревожены ответственностью, но очень рады начать работу", — сообщили сценаристы.. Пока никакой конкретики, связанной с датой выхода новых серий не сообщается, пишут РИА Новости.